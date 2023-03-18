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06:04, 18 марта 2023Бывший СССР

Минобороны сообщило об уничтожении диверсантов на одном из направлений

Офицер группы «Запад» Половодов: силы РФ уничтожили диверсантов на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил об уничтожении российскими силами украинских диверсантов на купянском направлении. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Половодов, две диверсионно-разведывательные группы были уничтожены в районе населенных пунктов Розовка и Новоселовское. В их составе были военные 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Около Петропавловки российские артиллеристы уничтожили принадлежавшие ВСУ буксируемую гаубицу Д-20, а также самоходные артиллерийские установки «Акация» и Krab. Помимо этого, контрбатарейная борьба ведется около Волчанска.

17 марта Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли на купянском направлении свыше 40 бойцов в результате ударов российской авиации и огня артиллерии «Западной» группировки войск. Также были уничтожены боевая бронированная машина противника, два автомобиля и склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

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Марина Совина
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