Минобороны сообщило об уничтожении диверсантов на одном из направлений

Офицер группы «Запад» Половодов: силы РФ уничтожили диверсантов на купянском направлении

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил об уничтожении российскими силами украинских диверсантов на купянском направлении. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Половодов, две диверсионно-разведывательные группы были уничтожены в районе населенных пунктов Розовка и Новоселовское. В их составе были военные 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Около Петропавловки российские артиллеристы уничтожили принадлежавшие ВСУ буксируемую гаубицу Д-20, а также самоходные артиллерийские установки «Акация» и Krab. Помимо этого, контрбатарейная борьба ведется около Волчанска.

17 марта Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли на купянском направлении свыше 40 бойцов в результате ударов российской авиации и огня артиллерии «Западной» группировки войск. Также были уничтожены боевая бронированная машина противника, два автомобиля и склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.