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14:04, 17 марта 2023Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ на купянском направлении

Минобороны России заявило, что ВСУ потеряли на купянском направлении более 40 бойцов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на купянском направлении свыше 40 бойцов в результате ударов российской авиации и огня артиллерии «Западной» группировки войск. Такие данные Минобороны раскрыло журналистам в пятницу, 17 марта.

Также были уничтожены боевая бронированная машина противника, два автомобиля и склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны, добавили в военном ведомстве. Цели были поражены в районах населенных пунктов Двуречное и Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики.

Днем ранее, 16 марта, Министерство обороны отчиталось об уничтожении на купянском направлении 50 украинских военнослужащих, двух автомобилей, а также артиллерийской системы М777 американского производства.

Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса. Ранее Минобороны опубликовало видеокадры боевой работы в зоне СВО расчетов «кочующих минометов» Западного военного округа.

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Евгения Куликова
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