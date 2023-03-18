Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена военную помощь Киеву

Глава офиса президента Украины Ермак обсудил с советником президента США военную помощь

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с советником лидера США Джо Байдена Джейком Салливаном дальнейшую военную помощь Киеву. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Представители двух государств провели видеозвонок. В разговоре приняли участие министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, а также министр обороны Украины Алексей Резников со своим первым заместителем Александром Павлюком, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующий оперативно-стратегической группировкой «Хортица» Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой «Таврия» Александр Тарновский.

По словам Ермака, стороны обсудили текущую ситуацию на фронте и предоставление Украине со стороны США необходимого автотранспорта, вооружения и боеприпасов.

В конце к разговору присоединился Зеленский и поделился мнением о сложившейся обстановке.

Ранее стало известно, что до конца года Евросоюз захотел поставить Киеву миллион снарядов.