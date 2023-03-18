Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:58, 18 марта 2023Бывший СССР

Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена военную помощь Киеву

Глава офиса президента Украины Ермак обсудил с советником президента США военную помощь

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с советником лидера США Джо Байдена Джейком Салливаном дальнейшую военную помощь Киеву. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Представители двух государств провели видеозвонок. В разговоре приняли участие министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, а также министр обороны Украины Алексей Резников со своим первым заместителем Александром Павлюком, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующий оперативно-стратегической группировкой «Хортица» Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой «Таврия» Александр Тарновский.

По словам Ермака, стороны обсудили текущую ситуацию на фронте и предоставление Украине со стороны США необходимого автотранспорта, вооружения и боеприпасов.

В конце к разговору присоединился Зеленский и поделился мнением о сложившейся обстановке.

Ранее стало известно, что до конца года Евросоюз захотел поставить Киеву миллион снарядов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
МИД ответил на отказ допустить Россию к расследованию по «Северным потокам»
«Оренбург» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Байден пошутил о своих корнях и пьющих ирландцах
Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена военную помощь Киеву
ЧВК «Вагнер» рассказала о применении модернизированных танков в Артемовске
Боевика элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» ликвидировали в Артемовске
Платежную систему «Мир» собрались запустить в Иране
В Турции анонсировали шаги по нормализации дипотношений с Египтом
Полицейские возобновили штурм резиденции бывшего премьера Пакистана
Доктор Мясников назвал основные отличия рыбьего жира от рыбного
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.