Евросоюз захотел поставить Украине миллион снарядов до конца года

Handelsblatt: в декларацию саммита ЕС захотели включить поставки миллиона снарядов Украине

Некоторые страны Европейского союза (ЕС), в том числе Эстония, захотели включить в декларацию саммита ЕС обязательство по поставке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов до конца 2023 года. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

В начале марта стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) захотела увеличить производство боеприпасов для украинских военных и нарастить их поставки. В частности, речь шла об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров. Spiegel сообщал, что конкретные решения, вероятно, должны принять на саммите ЕС в конце марта.

Новая встреча в рамках саммита ЕС должна пройти в Брюсселе 23-24 марта.