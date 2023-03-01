В Европе задумали увеличить производство боеприпасов для Украины

Spiegel: Еврокомиссия планирует увеличить производство боеприпасов для Украины

Еврокомиссия (ЕК) задумала увеличить производство боеприпасов для Украины и нарастить поставки. Об этом в среду, 1 марта, сообщает Spiegel со ссылкой на план ЕК.

Известно, что план включает три пункта. Его представят послам стран Евросоюза в четверг, 2 марта. Так, первый пункт предусматривает увеличение поставок боеприпасов Украине — в частности, артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Второй пункт предполагает срочную закупку этих боеприпасов через Европейское оборонное агентство для восполнения собственной нехватки. В соответствии с третьим пунктом планируется долгосрочное увеличение мощностей ЕС по производству боеприпасов.

Все это министры обговорят на неформальной встрече в Стокгольме на следующей неделе. Конкретные решения, вероятно, примут на саммите ЕС в конце марта, уточняет Spiegel.

В конце февраля The New York Times писала, что Европа сталкивается с проблемами при поставках западных танков Украине. В частности, Финляндия отправила Киеву не танки Leopard, а три машины разминирования на базе Leopard 2. Швеция же предложила только около 10 единиц боевых машин.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о нехватке времени для производства боеприпасов Украине. По его словам, сейчас обсуждается приобретение необходимого, прежде всего боеприпасов, за пределами Евросоюза.