Евродепутат Дейли призвала остановить военную помощь Украине из-за тяжелого положения ВСУ

Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли рассказала, что украинская армия находится в плачевном положении, так как она состоит из плохо обученных новобранцев, которые убегают с поля боя при первой возможности. По ее словам, жаждущие скорой победы Украины западные политики не понимают этого. Видео своего выступления в Европарламенте Дейли опубликовала в Twitter.

«Слыша возгласы поддержки здесь, в безопасности, за тысячи миль от линии фронта, я думаю, что нам было бы полезно узнать, что переживают простые украинцы», — подчеркнула она.

Дейли, ссылаясь на расследования зарубежных СМИ и высказывания европейских и украинских военных, рассказала, как командование в Киеве отправляет рекрутов без опыта, а за массовые оставления позиций дезертирам устраивают репрессии.

«Это не может продолжаться бесконечно, и вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть, меня тошнит от вас», — подчеркнула политик.

Запад должен перестать говорить о поставках оружия для продолжения конфликта и задуматься о мире и диалоге, призвала европейский политик.

18 марта бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что после разгрома в Артемовске Вооруженные силы Украины могут отступить вплоть до Днепра. По его мнению, Киев так плохо управляет своими войсками и ресурсами, что украинские подразделения не смогут перегруппироваться и продолжить оборону.