Экс-разведчик США Шаффер заявил, что после разгрома в Артемовске ВСУ отступят до Днепра

После разгрома в Артемовске Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отступить вплоть до Днепра. Такое мнение в интервью журналисту Стивену Гарднеру высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

Он указал, что Киев так плохо управляет своими войсками и ресурсами, что украинские подразделения не смогут перегруппироваться и продолжить оборону. «Зеленский продолжает бессмысленно кидать солдат в бахмутский котел», — отметил эксперт, отметив, что части, сформированные для второй и третьей линии обороны, уже перемолоты в районе Артемовска.

Шаффер предположил. что после того как Артемовск перейдет под контроль российских войск, начнется масштабное отступление ВСУ, «поскольку русских больше ничто не сможет остановить».

Ранее Шаффер заявил, что ВСУ без прямой интервенции НАТО вскоре проиграют в конфликте с Россией. «Украинцы не смогут одержать верх ни в сражении [за Артемовск], ни в затяжной войне без дополнительных наземных сил извне — американских или натовских», — заявил офицер. Он отметил, что его прогноз основан на реальных фактах, а не на повестке, продвигаемой Пентагоном и Киевом.

17 марта советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют до 70 процентов территории Артемовска. До этого врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планомерном продвижении российских военных к полному контролю над городом.