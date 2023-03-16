Подполковник армии США Шаффер: Киев вскоре проиграет без прямой интервенции НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) без прямой интервенции НАТО вскоре проиграют в конфликте с Россией. Так шансы Киева на победу оценил подполковник армии США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

«Украинцы не смогут одержать верх ни в сражении [за Артемовск], ни в затяжной войне без дополнительных наземных сил извне — американских или натовских», — заявил офицер. Он отметил, что его прогноз основан на реальных фактах, а не на повестке, продвигаемой Пентагоном и Киевом.

Ранее стало известно, что США потребовали от Украины экономить снаряды, особенно в боях за Артемовск. «За закрытыми дверями американские чиновники давят на Киев, чтобы тот экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь», — сказано в материале.