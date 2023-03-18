В центре Москвы загорелся храм Петра и Павла

В Москве в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе произошел пожар

В храме апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС.

Уточняется, что храм находился на реконструкции, возгорание произошло внутри здания, горели строительные леса. Телеканал отмечает, что из одного из зданий храма шел дым, открытого огня не было видно.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировано. В ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

В январе 2022 года в центре Москвы, на Спартаковской улице, произошел пожар на территории Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Существовала угроза перехода огня на крышу здания, но позднее возгорание было локализовано и потушено. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.