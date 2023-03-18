Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:00, 18 марта 2023Россия

В Госдуме отреагировали на решение МУС об ордере на «арест» Путина

Депутат Толстой призвал не воспринимать серьезно решение МУС об ордере на «арест» Путина
Петр Толстой

Петр Толстой. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отреагировал на решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на «арест» президента России Владимира Путина. Свой комментарий он опубликовал в Telegram.

Депутат напомнил, что Римский статут, на основании которого действует МУС, так и не был ратифицирован Россией. Кроме того, Москва не является участником организации, а в 2016 году перестала быть и наблюдателем в ней. «Так что не можем и не должны сколь либо серьезно воспринимать эти декларации», — констатировал он.

Ранее о том, что российская сторона не признает решения МУС, напомнил постпред России при ООН Василий Небензя. Ордер на «арест» Путина он назвал незаконным, а сложившуюся ситуацию — «абсолютно возмутительной».

Досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден оценил решение МУС об ордере на «арест» Путина
В Госдуме отреагировали на решение МУС об ордере на «арест» Путина
Словакия и Украина подписали соглашение о передаче Киеву МиГ-29
В Японии украинцев назвали грабителями из-за отказа оплачивать учебу
В ООН заявили о влиянии проблем с платежными системами на экспорт России
Ольга Бузова пожаловалась на недомогание
Небензя констатировал становление МУС на путь самоликвидации
Анонсирован крупнейший в России развлекательный фестиваль
Немцев возмутили российские огурцы на прилавках в Польше
Великобритания удалила сотрудничавшего с RT журналиста из санкционного списка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.