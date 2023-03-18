В Госдуме отреагировали на решение МУС об ордере на «арест» Путина

Депутат Толстой призвал не воспринимать серьезно решение МУС об ордере на «арест» Путина

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отреагировал на решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на «арест» президента России Владимира Путина. Свой комментарий он опубликовал в Telegram.

Депутат напомнил, что Римский статут, на основании которого действует МУС, так и не был ратифицирован Россией. Кроме того, Москва не является участником организации, а в 2016 году перестала быть и наблюдателем в ней. «Так что не можем и не должны сколь либо серьезно воспринимать эти декларации», — констатировал он.

Ранее о том, что российская сторона не признает решения МУС, напомнил постпред России при ООН Василий Небензя. Ордер на «арест» Путина он назвал незаконным, а сложившуюся ситуацию — «абсолютно возмутительной».

Досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.