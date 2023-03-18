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20:58, 18 марта 2023Россия

В Подмосковье загорелся химический завод

В подмосковном Долгопрудном произошел пожар на химическом заводе, один человек пострадал
СюжетПожары в Московской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

В подмосковном Долгопрудном вечером 18 марта произошел пожар на химическом заводе «Тонкий органический синтез», сообщает ГУ МЧС по Московской области.

По данным ТАСС, загорелась цистерна для хранения таллового масла объемом 12 кубических метров. Указывается, что это одно из крупнейших предприятий химической промышленности в регионе.

В МЧС добавили, что пострадал один человек, работник предприятия. О его состоянии пока не сообщается. Пожару присвоили третий, повышенный, номер сложности. К 20:33 его удалось локализовать на площади 50 квадратных метров. Возгорание тушат 34 единицы техники и 117 человек.

Завод находится на Лихачевском проезде, добавили в МЧС.

5 марта в подмосковном Видном произошел взрыв и последующий пожар в цехе Московского коксогазового завода.

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Антон Похиляк
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