Россиянам назвали лучший способ покупки жилья

Финансист Лашко: сегодня в России лучше снимать квартиру, чем брать ипотеку или кредит

Сегодня россиянам лучше снимать квартиру, чем брать ипотеку или потребительский кредит на покупку недвижимости, убежден финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко. Также в разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал лучший способ покупки жилья.

Если анализировать, что лучше — ипотека или потребительский кредит на покупку недвижимости, можно прийти к выводу, что плохо и то, и другое, уверен эксперт.

В ситуации, которая сложилась на март 2023 года, лучше снимать квартиру Алексей Лашко финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие»

«А разницу между арендой и текущим платежом, который вы бы платили по ипотеке, если бы ее взяли, вкладывать в какой-нибудь инструмент с гарантированной доходностью. Или выбрать надежный кредитный кооператив и положить туда деньги под проценты. Таким образом через десяток лет можно будет купить квартиру за свои деньги», — заявил Лашко.

При этом если выбирать из худшего, то целесообразно остановиться на ипотеке, отметил собеседник «Ленты.ру».

«По ней меньшая ставка, чем у потребительского кредита. Так, в интернете можно поискать "ПСК ЦБ" (полная стоимость кредита, определенная Центробанком), чтобы сравнить полную стоимость кредита по ипотечным и потребительским займам», — объяснил финансовый эксперт.

По словам Лашко, штрафные санкции серьезнее именно по потребительскому займу, нежели по классической ипотеке.

Если человек не справляется с кредитной нагрузкой, переплата по ипотеке будет значительно ниже Алексей Лашко финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие»

«Кстати, сейчас популярно покупать у застройщика квартиру в ипотеку вместе с кухней, отделкой и прочим. Хочется все запаковать в одну ипотеку и платить одному кредитору четкий понятный платеж. Можно даже написать заявление у работодателя, чтобы из зарплаты вычиталась часть денег и отправлялась в банк на погашение ипотеки», — заключил специалист.

Ранее стали известны районы Москвы с максимально подешевевшим жильем. Отмечалось, что в начале марта сильнее всего жилье на вторичном рынке Москвы подешевело в Таганском районе. Второе место по темпам снижения цен заняло Покровское-Стрешнево, а тройку лидеров закрыл Гагаринский район.