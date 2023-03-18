Россиянам назвали лучший способ покупки жилья
Сегодня россиянам лучше снимать квартиру, чем брать ипотеку или потребительский кредит на покупку недвижимости, убежден финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко. Также в разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал лучший способ покупки жилья.
Если анализировать, что лучше — ипотека или потребительский кредит на покупку недвижимости, можно прийти к выводу, что плохо и то, и другое, уверен эксперт.
В ситуации, которая сложилась на март 2023 года, лучше снимать квартиру
«А разницу между арендой и текущим платежом, который вы бы платили по ипотеке, если бы ее взяли, вкладывать в какой-нибудь инструмент с гарантированной доходностью. Или выбрать надежный кредитный кооператив и положить туда деньги под проценты. Таким образом через десяток лет можно будет купить квартиру за свои деньги», — заявил Лашко.
При этом если выбирать из худшего, то целесообразно остановиться на ипотеке, отметил собеседник «Ленты.ру».
«По ней меньшая ставка, чем у потребительского кредита. Так, в интернете можно поискать "ПСК ЦБ" (полная стоимость кредита, определенная Центробанком), чтобы сравнить полную стоимость кредита по ипотечным и потребительским займам», — объяснил финансовый эксперт.
По словам Лашко, штрафные санкции серьезнее именно по потребительскому займу, нежели по классической ипотеке.
Если человек не справляется с кредитной нагрузкой, переплата по ипотеке будет значительно ниже
«Кстати, сейчас популярно покупать у застройщика квартиру в ипотеку вместе с кухней, отделкой и прочим. Хочется все запаковать в одну ипотеку и платить одному кредитору четкий понятный платеж. Можно даже написать заявление у работодателя, чтобы из зарплаты вычиталась часть денег и отправлялась в банк на погашение ипотеки», — заключил специалист.
Ранее стали известны районы Москвы с максимально подешевевшим жильем. Отмечалось, что в начале марта сильнее всего жилье на вторичном рынке Москвы подешевело в Таганском районе. Второе место по темпам снижения цен заняло Покровское-Стрешнево, а тройку лидеров закрыл Гагаринский район.