Заминированная военным ВСУ квартира в Энергодаре попала на видео

Полиция показала видео из квартиры в Энергодаре, заминированной военнослужащим ВСУ

Заминированная военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) квартира в Энергодаре попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в ГУ МВД по Запорожской области.

На кадрах видна вставленная в люстру граната, которая должна была взорваться при включении света, а также спрятанная на кухне растяжка, примотанная к гранате «Ф-1».

Если бы СВУ сработало, то погибли бы не только те, кто находился в помещении, но и соседи. Благодаря действиям сотрудников МВД и Росгвардии трагедии удалось избежать.

Как уточнялось ранее, бывший владелец квартиры — ветеран АТО, который сейчас воюет на стороне ВСУ. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела.

