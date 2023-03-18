Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 18 марта 2023Силовые структуры

Заминированная военным ВСУ квартира в Энергодаре попала на видео

Полиция показала видео из квартиры в Энергодаре, заминированной военнослужащим ВСУ

Заминированная военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) квартира в Энергодаре попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в ГУ МВД по Запорожской области.

На кадрах видна вставленная в люстру граната, которая должна была взорваться при включении света, а также спрятанная на кухне растяжка, примотанная к гранате «Ф-1».

Если бы СВУ сработало, то погибли бы не только те, кто находился в помещении, но и соседи. Благодаря действиям сотрудников МВД и Росгвардии трагедии удалось избежать.

Как уточнялось ранее, бывший владелец квартиры — ветеран АТО, который сейчас воюет на стороне ВСУ. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела.

Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня обращения в МВД
Политолог рассказала о душевном подъеме крымчан после воссоединения с Россией
Путин подписал закон об объектах культурного наследия новых регионов России
В России высказались о возобновлении полетов беспилотников США над Черным морем
Умер бывший футболист и тренер «Ростова»
В ДНР сообщили об уничтожении позиций украинских войск в Марьинке
Подростки толпой избили двоих студентов колледжа и сняли все на видео
Путин подписал закон о штрафах за дискредитацию добровольцев СВО
Дацик высказался о возможном реванше с Александром Емельяненко
Заминированная военным ВСУ квартира в Энергодаре попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.