Global Times: ключ к решению украинского кризиса находится в руках США и стран Запада

Ключ к решению украинского кризиса находится в руках США и стран Запада, а не Китая. Об этом говорится в редакционной статье китайского государственного издания Global Times.

В публикации отмечается, что если Соединенные Штаты и западные страны продолжат создавать проблемы вместо того, чтобы сотрудничать, вряд ли какие-либо усилия по установлению мира и содействию переговорам будут эффективными.

Авторы статьи отмечают, что предстоящий визит председателя Си Цзиньпина в Россию, который запланирован на 20-22 марта, также будет туром мира. «Китай — одна из немногих крупных держав, способных построить коммуникационный мост между Россией и Украиной. Это еще более ценно, поскольку обе стороны конфликта оказались в тупике», — говорится в издании.

Однако китайские журналисты отмечают, что КНР не является причиной украинского кризиса и не является его стороной.