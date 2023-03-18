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07:55, 18 марта 2023Мир

В Китае назвали США хранителем ключа к решению украинского кризиса

Global Times: ключ к решению украинского кризиса находится в руках США и стран Запада

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Ключ к решению украинского кризиса находится в руках США и стран Запада, а не Китая. Об этом говорится в редакционной статье китайского государственного издания Global Times.

В публикации отмечается, что если Соединенные Штаты и западные страны продолжат создавать проблемы вместо того, чтобы сотрудничать, вряд ли какие-либо усилия по установлению мира и содействию переговорам будут эффективными.

Авторы статьи отмечают, что предстоящий визит председателя Си Цзиньпина в Россию, который запланирован на 20-22 марта, также будет туром мира. «Китай — одна из немногих крупных держав, способных построить коммуникационный мост между Россией и Украиной. Это еще более ценно, поскольку обе стороны конфликта оказались в тупике», — говорится в издании.

Однако китайские журналисты отмечают, что КНР не является причиной украинского кризиса и не является его стороной.

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Екатерина Подвигина
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