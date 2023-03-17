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13:54, 17 марта 2023Мир

Кремль назвал дату встречи Путина и Си Цзиньпина

Песков заявил, что встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в закрытом режиме 20 марта

Фото: Sergey Bobylev / Pool / Sputnik / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдет в закрытом режиме 20 марта, на следующий день у двух лидеров намечены официальные переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Общение президента [России] и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед. И уже непосредственно 21 марта будет день переговоров», — анонсировал пресс-секретарь.

Ранее стало известно о сроках визита китайского лидера в Россию. «По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20-22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин», — заявили в пресс-службе Кремля.

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Виктория Кондратьева
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