Кремль назвал дату встречи Путина и Си Цзиньпина

Песков заявил, что встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в закрытом режиме 20 марта

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдет в закрытом режиме 20 марта, на следующий день у двух лидеров намечены официальные переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Общение президента [России] и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед. И уже непосредственно 21 марта будет день переговоров», — анонсировал пресс-секретарь.

Ранее стало известно о сроках визита китайского лидера в Россию. «По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20-22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин», — заявили в пресс-службе Кремля.

