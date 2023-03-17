Названа дата встречи Си Цзиньпина и Путина

В Кремле заявили, что Си Цзиньпин встретится с Путиным 20-22 марта в России

Названа дата встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20-22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами.

Ранее стало известно о переизбрании Си Цзиньпина на должность председателя республики. В свою очередь глава России поздравил китайского коллегу и отметил, что Москва высоко ценит личный вклад Си Цзиньпина в упрочение двустороннего партнерства.