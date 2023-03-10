Президент РФ Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) страны. Об этом сообщили в Кремле, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР. Таким образом, Си Цзиньпин первым в истории КНР избран на третий срок на должность председателя страны.

В конце февраля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмирий Песков пообещал сообщить о сроках встречи российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина, когда они прояснятся. По его словам, лидеры двух стран поддерживают тесный диалог.