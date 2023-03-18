В России стало больше поддельных азиатских комиксов

«Ъ»: в России возросло количество пиратских копий комиксов сенен манга, маньхуа и манхва

В России отмечается возросший интерес к азиатским комиксам. Ситуация привела к развитию пиратских схем в данном сегменте. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников книжного рынка и маркетплейсы.

Как рассказали журналистам в «Комильфо» (подразделение «Эксмо-АСТ»), спрос на такие издания в феврале вырос на 200 процентов в годовом выражении. Лидирующие позиции в сегменте традиционно занимают японские сенен манга, также увеличивается популярность китайского варианта маньхуа и корейского — манхва.

Тренд подтверждают представители маркетплейсов: в «Яндекс.Маркете» сообщили, что в первом квартале 2023 года продажи азиатских комиксов на площадке выросли в 20 раз в годовом выражении.

В статье говорится, что пираты покупают в Азии экземпляры или просто скачивают интернет-версии комиксов, снабжают их переводом из любительских групп в интернете. Затем пираты печатают комиксы небольшим тиражом в типографиях и продают через маркетплейсы или сообщества в социальных сетях под видом не нового, а уже использованного товара. При этом с иностранными правообладателями не заключается никаких лицензионных договоров.

Таким образом участники схемы экономят на лицензионных расходах и, как правило, плате за перевод. При этом цены у них доходят до 800-1000 рублей за экземпляр в мягкой обложке, а недостатка в покупателях нет. При этом эксперты связываю развитие пиратства в данном сегменты с высокой стоимостью оригинальной продукции.

Ранее сообщалось, что фильмы и сериалы американской киностудии Disney станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров.