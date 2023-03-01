Фильмы и сериалы Disney станут недоступны российским пользователям

Фильмы и сериалы Disney станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров

Фильмы американской киностудии Disney станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу видеосервиса Okko.

Отмечается, что из библиотек онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Иви» и Okko пропадут экранизации комиксов Marvel, «Звездные войны» и «Пираты Карибского моря», мультфильмы «Холодное сердце», «Тайна Коко» и «Душа».

«Иногда права на показ определенного контента заканчиваются. Срок действия договора с Disney у нас и других площадок завершается в марте», — указали в Okko.

Ранее сообщалось, что несколько фильмов студии Disney исчезнут с российских видеосервисов 28 февраля. В частности, станут недоступны «Титаник», «Один дома», «Мстители». Уведомления о том, что просмотр возможен только до 28 февраля, также появились на «Кинопоиске» на страницах кинолент «Крепкий орешек», «Ночь в музее», «Дедпул», «Тор», «Железный человек», «Капитан Марвел», «Люди Икс».