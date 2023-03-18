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12:35, 18 марта 2023Бывший СССР

Военный эксперт оценил главные козыри ВСУ при весеннем наступлении

Эксперт Пухов заявил, что козырем ВСУ при наступлении станет дальнобойная артиллерия

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российский военный эксперт, директор московского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов оценил главный козыри Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе весеннего наступления. По его словам, упор Киев сделает на дальнобойную артиллерию, передает «Московский комсомолец» («МК»).

Аналитик отметил, что у Киева появилась французская самоходная артиллерийская установка CAESAR, а также высокоточные управляемые снаряды типа Excalibur — аналог российского «Краснополя».

«Только у нас снарядов "Краснополь" очень мало. К тому же они первого поколения. А снаряды Excalibur — уже второго поколения, более точные, что украинцам позволяет стрелять далеко и очень точно», — заявил Пухов.

Ранее издание Politico сообщило, что в США сосредоточены на подготовке Украины к наступлению, которое ожидается в мае. Отмечается, что для этого западные страны направляют Киеву большое количество техники и боеприпасов.

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Алиса Реброва
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