В США назвали предполагаемые сроки наступления ВСУ

Politico: официальные лица США ожидают, что ВСУ начнут наступление к маю

Официальные лица США сосредоточены на подготовке Украины к наступлению, которое, как они ожидают, произойдет в конце весны, к маю. О предполагаемых сроках сообщает Politico.

По данным американской газеты, специально для этого западные страны направляют Киеву большое количество техники и боеприпасов. Как сообщил изданию источник в администрации Соединенных Штатов, пожелавший остаться анонимным, пакеты помощи США, «возникшие четыре или пять месяцев назад, были ориентированы на то, что нужно Украине для этого контрнаступления».

По словам собеседников Politico, Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не определились со стратегией, но у них, по сути, есть всего два варианта: продвигаться на юг через Херсон в Крым или на восток со своих позиций на севере, а затем — на юг, отрезая российский сухопутный мост.

Первый вариант в США считают нереалистичным, так как, по словам американских чиновников, Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у Украины нет людей для десантной операции против такого рода сил. Поэтому второй вариант в Вашингтоне считают более вероятным.

12 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев планирует наступательную операцию и ожидает оружия от западных стран, чтобы «не идти к позициям русских с пустыми руками». Таким образом она прокомментировала слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что украинская армия готовится к контрнаступлению.