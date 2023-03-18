Главы новых регионов поздравили крымчан с годовщиной воссоединения с Россией

Главы новых регионов России поздравили крымчан с годовщиной вхождения в состав Федерации

В девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией главы ДНР Денис Пушилин, ЛНР Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо поздравили крымчан с историческим событием.

«18 марта 2014 года стали известны результаты Общекрымского референдума, согласно которому абсолютное большинство крымчан проголосовали за возвращение домой. Историческое событие свершилось благодаря единству и силе духа жителей полуострова, и теперь Крым уверенно и стремительно движется по пути развития в дружной семье регионов Российской Федерации. Мы благодарны нашим братьям за пример, всестороннюю помощь и вовремя подставленное братское плечо, когда на землю Донбасса посягнул неонацизм. Уверен, в составе многонациональной России наша дружба и тесное сотрудничество будут крепнуть день ото дня», — написал Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

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«Поздравляю вас с 9-й годовщиной воссоединения полуострова с исторической Родиной — Россией. 16 марта 2014 года в ответ на госпереворот нацистов вы в один голос заявили о восстановлении справедливости, что уже через два дня завершилось судьбоносным событием. Возвращение Крыма в родную гавань подтвердило, что Россия — Великая держава, способная защитить своих людей, где бы они ни находились. Вы были первыми. Жители Луганщины всей душой болели за вас и радовались тому, что российский флаг взвился над Крымом, веря, что правда восторжествует и на нашей земле. Путь ЛНР оказался сложнее и дольше, но мы всегда чувствовали вашу поддержку. И сегодня наши военнослужащие плечом к плечу сражаются с общим врагом – украинским национализмом, который не оставляет попыток отторгнуть нас от России», — поздравил с историческим событием Леонид Пасечник.

Евгений Балицкий в своем поздравлении отметил, что «Крымская весна стала не только эпохальным событием для жителей полуострова и России, но и точкой отсчета для многих изменений на политической карте мира».

«Крымчане сделали свой выбор, выбор, которым будут гордиться потомки. Крым стал первой ласточкой в восстановлении единства русского мира и исторической справедливости. Сегодня в родную гавань вернулись Донецкая, Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Уверен, этот процесс продолжится. Сегодня Республика Крым и город-герой Севастополь оказывают неоценимую помощь Запорожской области. Благодаря их поддержке решаются важнейшие вопросы становления народного хозяйства региона», — написал в своем телеграм-канале Евгений Балицкий.

«Сегодня Республика Крым и город-герой Севастополь отмечают 9-ю годовщину возвращения в состав Российской Федерации. Это событие положило начало тому пути воссоединения южнорусских земель с Родиной, которому сейчас последовали Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. Уверен, по нему пойдут и все другие регионы исторической России. А сейчас мы искренне поздравляем наших крымских и севастопольских друзей и соседей с праздником Крымской весны и благодарим их за неоценимую поддержку, которую они оказывали и продолжают оказывать Херсонщине как в тылу, так и на фронте.

Желаем всем жителям Крыма и Севастополя, руководителям Республики и города успехов в мирном строительстве и побед на поле боя», — поздравил жителей Крыма Владимир Сальдо.