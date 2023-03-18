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15:50, 18 марта 2023Россия

Курскую область вновь обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле 18 марта поселка Краснооктябрьский

Фото: Пресс-служба губернатора / РИА Новости

Со стороны Украины 18 марта вновь произошел обстрел территории Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, снаряды прилетели в поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Было зафиксировано 10 взрывов. Три снаряда попали в здание бывшего дома культуры, который в последнее время не работал.

Старовойт заверил, что обошлось без пострадавших среди гражданских.

В начале марта Старовойт заявил о получении дополнительной помощи в укреплении безопасности региона по линии Министерства обороны России. «Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры», — рассказывал он.

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Антон Похиляк
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