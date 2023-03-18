Курскую область вновь обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле 18 марта поселка Краснооктябрьский

Со стороны Украины 18 марта вновь произошел обстрел территории Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, снаряды прилетели в поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Было зафиксировано 10 взрывов. Три снаряда попали в здание бывшего дома культуры, который в последнее время не работал.

Старовойт заверил, что обошлось без пострадавших среди гражданских.

В начале марта Старовойт заявил о получении дополнительной помощи в укреплении безопасности региона по линии Министерства обороны России. «Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры», — рассказывал он.