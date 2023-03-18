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22:50, 18 марта 2023Культура

Звезда сериала «Содержанки» рассказал о съемках в «Фантастических тварях»

Актер Кузнецов рассказал о съемках в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
Александр Кузнецов

Александр Кузнецов . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Александр Кузнецов, известный по ролям в проектах «Содержанки», «Сердце Пармы» и «Скиф», рассказал в интервью Юрию Дудю (включен Минюстом в реестр иноагентов) о съемках в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

По словам артиста, он совершенно случайно встретился с кастинг-директором всех картин о Гарри Поттере на фестивале Subtitle. «Я не знал, что это Фиона Уир, кастинг-директор всего "Гарри Поттера", не знал, как она выглядит, и никто мне не сказал, что это она. Это хорошо, что я не знал, иначе бы вел себя как идиот от волнения, гарантированно», — сказал он. Спустя десять месяцев агент актера связался с ним и сказал, что тот получил роль в «Фантастических тварях».

Затем Кузнецов отправился на место съемок и заразился коронавирусом. Его сразу же отправили на карантин. По словам артиста, он был уверен, что его заменят. Однако, как отметил актер, режиссер киноленты Дэвид Йейтс настоял на том, чтобы Кузнецов остался в фильме.

Кузнецов также отметил, что не считает фильм удачным, поскольку он не обладает «магией „Гарри Поттера“».

Ранее Кузнецов рассказал, что обманом уехал из России, чтобы освободиться от службы в армии. Артист заявил, что для выезда за границу он подделал документы и соврал комиссии, что улетает в Армению на съемки в фильме «Манюня» Сарика Андреасяна.

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Марина Совина
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