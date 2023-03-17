Актер «Содержанок» Кузнецов соврал о съемках в фильме для выезда за границу

Актер «Содержанок» Кузнецов заявил, что соврал о съемках в фильме для выезда за границу

Актер Александр Кузнецов, известный по ролям в проектах «Содержанки», «Сердце Пармы» и «Скиф», рассказал в интервью Юрию Дудю (включен Минюстом в реестр иноагентов), что обманом уехал из России, чтобы освободиться от службы в армии.

Артист заявил, что для выезда за границу он подделал документы и соврал комиссии, что улетает в Армению на съемки в фильме «Манюня» Сарика Андреасяна.

«Я уехал в начале марта, потом вернулся, чтобы доделать начатые фильмы. Потом опять уехал. Потом вернулся, чтобы восстановить личные документы. Затем началась мобилизация, и я окончательно уехал. Подделал документ, что снимаюсь у Сарика Андреасяна в "Манюне" в Армении. Мол, играю какого-то Ивана. Я подготовил бумажку с левой печатью», — рассказал актер.

Кузнецов добавил, что в аэропорту узнал о том, что на его имя пришла повестка. В разговоре с пограничниками артист заявил, что не может проходить службу по состоянию здоровья.

«Пограничники, которые, видимо, выполняли функции военкомата, меня отвели. Через 40 минут мне сказали: "Ты не можешь выехать за границу, так как у тебя повестка". Я ответил, что у меня белый билет, зрение минус семь — наврал, стараясь не показывать, что трясутся конечности», — заявил артист.

Кузнецов назвал произошедшую ситуацию «моментом всей актерской жизни», а также подчеркнул, что сотрудник отказался смотреть его белый билет со словами «все, не хочу тратить на тебя время».

Актер заявил, что сейчас проживает в Лондоне и не исключает возможность возвращения в Россию.

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