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14:47, 18 марта 2023Бывший СССР

Во Львове рассказали об ударе в районе военного полигона

Глава Львовской ОВА Козицкий заявил об ударах беспилотников в районе Яворовского полигона
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Tsyb Oleh / Unsplash

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий заявил об ударе по району региона, где располагается военный полигон. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Козицкого, 18 марта около часа ночи по местному времени в области зафиксировали атаку шестью беспилотниками типа Shahed 136. Три дрона сбили средства ПВО, еще три попали в нежилые помещения в Яворовском районе, здания получили повреждения. О каких именно помещениях идет речь, глава ОВА не уточнил. Как утверждает Козицкий, обошлось без пострадавших.

В Яворовском районе располагается военный полигон Вооруженных сил Украины (ВСУ). В марте прошлого года Минобороны России заявляло об ударе по полигону, где, по утверждению МО РФ, готовили иностранных наемников перед боевыми действиями.

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Антон Похиляк
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