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14:45, 18 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили свыше 100 украинских бойцов на одном направлении

Российские войска уничтожили свыше 100 украинских бойцов на краснолиманском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За сутки российским войска удалось уничтожить свыше 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 18 марта, Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что войска страны поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР), а также Червоная Диброва и Невское в Луганской народной республике (ЛНР).

Помимо живой силы, за сутки на этом направлении были ликвидированы самоходная гаубица «Гвоздика» и две боевые бронированные машины.

Также в Минобороны рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении. За сутки российские военные уничтожили на этом направлении до 120 украинских бойцов.

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Варвара Кошечкина
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