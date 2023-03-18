Российские войска уничтожили свыше 100 украинских бойцов на одном направлении
Российские войска уничтожили свыше 100 украинских бойцов на краснолиманском направлении
За сутки российским войска удалось уничтожить свыше 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 18 марта, Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что войска страны поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР), а также Червоная Диброва и Невское в Луганской народной республике (ЛНР).
Помимо живой силы, за сутки на этом направлении были ликвидированы самоходная гаубица «Гвоздика» и две боевые бронированные машины.
Также в Минобороны рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении. За сутки российские военные уничтожили на этом направлении до 120 украинских бойцов.