Regnum: в Москве нашли мертвым режиссера конкурса «Мисс Россия» Затылкина

Главный режиссер конкурса красоты «Мисс Россия» и российской Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia Николай Затылкин был найден мертвым на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Regnum, ссылаясь на собственные источники.

По данным агентства, 16 марта жена Затылкина обратилась в полицию и заявила, что ее муж исчез и два дня не отвечает на звонки. По адресу его предположительного местонахождения выехала полиция.

«Дверь в квартиру на улице Соколово-Мещерская вскрыли, при осмотре в одной из комнат нашли тело 48-летнего мужчины [Николая Затылкина]. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в Уфе 20-летнюю девушку и ее возлюбленного нашли мертвыми в съемной квартире. Родители молодого человека встревожились, когда он перестал выходить на связь, и отправились его навестить.