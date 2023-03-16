20-летнюю россиянку и ее возлюбленного нашли мертвыми в съемной квартире

Mash Batash: в Уфе 20-летнюю девушку и ее возлюбленного нашли мертвыми в съемной квартире

В Уфе 20-летнюю девушку и ее возлюбленного нашли мертвыми в съемной квартире. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

По сведениям издания, молодые люди начали встречаться около полугода назад. Россиянка училась в колледже, а в свободное время подрабатывала в городском центре социальной поддержки.

Квартиру паре сняли родители парня. Они встревожились, когда сын перестал выходить на связь и поехали к ним. Внутри квартиры они обнаружили тела молодых людей.

Рядом с трупами были найдены остатки наркотических веществ. Полиция организовала проверку.

14 марта сообщалось, что в подмосковном Раменском городском округе гражданский муж нашел мертвой 23-летнюю украинку.

Мужчина решил разбудить возлюбленную, чтобы та успокоила детей. Посмотрев на девушку, он понял, что с ней не все в порядке. У нее, как утверждает супруг, шла пена изо рта. Гражданский муж вызвал скорую помощь, однако еще до приезда медиков девушка перестала дышать. По факту случившегося началась проверка.