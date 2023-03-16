Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:24, 16 марта 2023Россия

20-летнюю россиянку и ее возлюбленного нашли мертвыми в съемной квартире

Mash Batash: в Уфе 20-летнюю девушку и ее возлюбленного нашли мертвыми в съемной квартире

Фото: pixabay.com

В Уфе 20-летнюю девушку и ее возлюбленного нашли мертвыми в съемной квартире. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

По сведениям издания, молодые люди начали встречаться около полугода назад. Россиянка училась в колледже, а в свободное время подрабатывала в городском центре социальной поддержки.

Квартиру паре сняли родители парня. Они встревожились, когда сын перестал выходить на связь и поехали к ним. Внутри квартиры они обнаружили тела молодых людей.

Рядом с трупами были найдены остатки наркотических веществ. Полиция организовала проверку.

14 марта сообщалось, что в подмосковном Раменском городском округе гражданский муж нашел мертвой 23-летнюю украинку.

Мужчина решил разбудить возлюбленную, чтобы та успокоила детей. Посмотрев на девушку, он понял, что с ней не все в порядке. У нее, как утверждает супруг, шла пена изо рта. Гражданский муж вызвал скорую помощь, однако еще до приезда медиков девушка перестала дышать. По факту случившегося началась проверка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Истребители стран НАТО перехватили российские самолеты у границы Эстонии
Мужчины и женщины рассказали об исполнившихся и разочаровавших их секс-фантазиях
Мясников раскрыл пользу популярного грузинского блюда
Судимый россиянин убил давнего друга и его жену и получил 18,5 года колонии
20-летнюю россиянку и ее возлюбленного нашли мертвыми в съемной квартире
Российские саперы рассказали о минах-ловушках ВСУ под Мариуполем
ЕС рассмотрит выделение многомиллионной помощи для ВС Молдавии
Мать умершего от истощения российского младенца ходила есть к соседям от голода
В Турции заявили об истощении в Германии запасов оружия еще до спецоперации
В Запорожье заявили об активизации ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.