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08:33, 14 марта 2023Россия

23-летнюю украинку нашли мертвой в Подмосковье

MK.RU: в Раменском городском округе гражданский муж нашел мертвой 23-летнюю украинку

Фото: Pixabay

В Раменском городском округе Подмосковья гражданский муж нашел мертвой 23-летнюю украинку. По его словам, он заподозрил неладное, когда девушка не проснулась, чтобы покормить двоих детей, сообщает MK.RU.

Он пояснил, что утром 13 марта проснулся от плача. Мужчина решил разбудить возлюбленную, чтобы та успокоила детей. Посмотрев на девушку, он понял, что с ней не все в порядке. У нее, как утверждает супруг, шла пена изо рта. Гражданский муж вызвал скорую помощь, однако еще до приезда медиков девушка перестала дышать.

В разговоре с сотрудниками полиции мужчина подчеркнул, что они переехали в Московскую область с Украины осенью 2022 года. Он пытался подрабатывать, чтобы прокормить семью, а девушка сидела дома с сыном 2,5 года и полуторагодовалой дочерью.

Мужчина заверил, что умершая не злоупотребляла алкоголем и не употребляла наркотики. По факту происшествия подмосковные сотрудники полиции организовали проверку.

30 января сообщалось, что в Южно-Сахалинске в машине в одном из гаражей нашли тела мужчины и женщины. 25-летняя россиянка ушла из дома на Сахалине 23 января и не вернулась — ее тело обнаружили спустя три дня. По предварительным данным, погибшая в день смерти была на свидании с 25-летним мужчиной.

По предварительной версии, оба могли отравиться угарным газом.

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Анна Щербакова
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