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22:11, 18 марта 2023Бывший СССР

Российские военные с помощью беспилотника поймали украинского наводчика

«Военное обозрение»: российские военные с помощью беспилотника поймали наводчика ВСУ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные смогли поймать наводчика Вооруженных сил Украины (ВСУ), который передвигался на велосипеде в непосредственной близости от позиций ВС РФ. Об этом сообщает «Военное обозрение».

По данным издания, наводчик снимал на камеру мобильного телефона позиции российской армии, а также военную технику и укрепления. Его удалось выследить с помощью беспилотника, после чего он был задержан оперативной группой.

Украинец сознался в содеянном и попросил прощения за свои действия. Под надзором сотрудников правоохранительных органов он позвонил своим кураторам.

Позже выяснилось, что за свои действия наводчик не получил обещанного денежного вознаграждения. Отмечается, что по предоставленным им координатам артиллерийских ударов не наносилось.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 110-й бригады Донецкой народной республики (ДНР) захватили опорные пункты и взяли в плен бойцов ВСУ в районе села Невельского под Авдеевкой.

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Марина Совина
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