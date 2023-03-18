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17:34, 18 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о захвате опорных пунктов и бойцов ВСУ в районе Авдеевки

«РВ»: военные 110-й бригады ДНР захватили опорные пункты и бойцов ВСУ в районе Авдеевки

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Военнослужащие 110-й бригады Донецкой народной республики (ДНР) захватили опорные пункты и взяли в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Невельского под Авдеевкой. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео, которое опубликовали авторы канала, захваченные в плен бойцы ВСУ попросили прощения у детей Донбасса.

17 марта сообщалось, что российские войска сейчас проводят наступательную операцию северо-западнее Авдеевки, пытаясь взять город в кольцо.

Как отмечал советник врио главы ДНР Ян Гагин, попытки ВСУ сдержать российские войска на этом направлении облегчают судьбу Донецка, так как сейчас его не так интенсивно обстреливают.

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Варвара Кошечкина
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