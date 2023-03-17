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09:33, 17 марта 2023Бывший СССР

Российские войска попытались взять в кольцо район Авдеевки

ВС РФ продолжили продвигаться вблизи Степового, пытаясь взять в кольцо район Авдеевки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска сейчас проводят наступательную операцию северо-западнее Авдеевки, пытаясь взять в кольцо город. Об этом сообщает «Военное обозрение».

По данным издания, бойцы ВСУ вышли из Красногоровки, однако все еще «пытаются окопаться» в районе Степового. Украинские военные сейчас находятся вблизи железнодорожной станции на 437-м километре.

Утверждается, что эта железнодорожная ветка соединяет Авдеевку с Покровском. ВСУ использовали эту дорогу в том числе для переброски военной техники и боеприпасов. «Теперь российские войска, продвигаясь от Красногоровки, предпринимают усилия по освобождению указанной железнодорожной станции и села Степовое», — сказано в сообщении.

Перерезание логистической цепочки Украины в Авдеевке, как отмечается, позволит российским военным блокировать гарнизон ВСУ и взять район в кольцо. В связи с этим войска России проводят наступательную операцию и юго-западнее Авдеевки — в направлении Северного и Ласточкино, где под контролем ВСУ все еще остается автомобильная дорога.

12 марта полковник ДНР заявил о практическом освобождении города Красногоровка. В последние дни на окраинах продолжаются «зачистки», сказал он и добавил, что это продвижение позволит российским войскам сильнее «сжать в тисках» Авдеевку.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин также оценил значение боев под Авдеевкой. По его словам, попытки ВСУ сдержать российские войска на этом направлении облегчают судьбу Донецка, так как сейчас его не так интенсивно обстреливают.

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Варвара Кошечкина
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