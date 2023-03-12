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12:46, 12 марта 2023Россия

Полковник ДНР заявил о практическом освобождении города Красногоровка

Полковник ДНР Батурин заявил, что российские силы практически освободили Красногоровку

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Российские силы практически освободили город Красногоровку, расположенный к северу от Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт, бывший представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин Эдуард Басурин, его слова передает ТАСС.

«Населенный пункт практически освобожден, на окраинах идут зачистки», — рассказал собеседник агентства. По его словам, это продвижение позволит российским войскам сильнее «сжать в тисках» Авдеевку.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин оценил значение боев под Авдеевкой. По его словам, попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдержать российское наступление на этом направлении существенно облегчают судьбу Донецка, так как его не так интенсивно обстреливают.

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Виктория Кондратьева
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