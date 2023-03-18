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19:34, 18 марта 2023Среда обитания

Российский депутат предложил топить лед на улицах огнеметом

Новосибирский депутат Стрекалов предложил топить лед на улицах огнеметом

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Депутат горсовета Новосибирска Василий Стрекалов совместно с другим членом госоргана предложил топить лед на улицах огнеметом. Об этом сообщает издание «Подъем».

Стрекалов провел демонстрацию такого способа для местных жителей, пояснив, что «это не какой-то прям военный агрегат, это для бытовых и развлекательных целей», и что серьезной опасности от огнемета нет.

«Мы показали нашим жителям, что мы в постоянном поиске. Мы настраиваем их на креатив. Мы нашли еще одно интересное решение. Это виброплита, которой асфальт трамбуют. Есть определенная насадка, которая позволяет лед долбить, не нанося ущерб асфальту. Сейчас это будем изучать», — поделился другими планами Стрекалов.

Ранее представители партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, позволяющий россиянам возможность ежегодно оценивать эффективность работы всех депутатов, а также руководства регионов через портал «Госуслуги».

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Елена Апазиди
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