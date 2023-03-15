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11:01, 15 марта 2023Россия

Работу депутатов и чиновников предложили оценивать на «Госуслугах»

В Госдуму внесли законопроект об оценке на «Госуслугах» работы чиновников и депутатов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Парламентарии от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о предоставлении россиянам на ежегодной основе возможности оценивать эффективность деятельности депутатов всех уровней, а также руководства регионов и муниципальных образований через портал «Госуслуги». Об этом в среду, 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя думской фракции Алексея Нечаева.

«Выборы проходят раз в несколько лет, а интернет позволяет оценить эффективность управленцев в режиме реального времени. Мы предлагаем делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе», — отметил он.

Депутат добавил, что подобная система обратной связи поможет ускорить корректировку работы чиновников. При этом стабильно низкая оценка работы должностного лица должна стать причиной для отставки.

В свою очередь, заместитель главы фракции «Новые люди» в нижней палате парламента Сардана Авксентьева уточнила, что инициатива не потребует дополнительного финансирования из государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Новые люди» предложили запретить привлекать к административной ответственности граждан за лайки в соцсетях. Парламентарии направили соответствующий законопроект на заключение в правительство. Уточняется, что речь идет о реакциях под постами, дискредитирующими армию или разжигающими вражду.

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Игорь Дмитров
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