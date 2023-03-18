Немцев возмутили российские огурцы на прилавках в Польше

Berliner Zeitung: российские огурцы и помидоры в Польше удивили немцев

Несмотря на масштабные санкции Запада в отношении РФ, овощи с российских грядок и теплиц продаются в Польше, поставки осуществляются регулярно. Этот факт удивил и возмутил жителей Германии. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

«Евросоюз ввел многочисленные санкции против России из-за ее спецоперации на Украине. Но теперь на польских рынках появились дешевые российские овощи. Что это значит?» — задается издание вопросом.

В статье отмечается, что на польский оптовый рынок в Бронише регулярно прибывают десятки фур с овощами из РФ. При этом российские огурцы продаются здесь дешевле, чем аналогичный товар из ЕС, который в последнее время становятся все дороже. При этом, как рассказал журналистам один из продавцов, российская продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения.

Тем временем в Германии продукты питания резко подорожали, и цены продолжают расти. По данным издания, это происходит по нескольким причинам. Во-первых, фермеры все еще борются с резким ростом стоимости электроэнергии. Во-вторых, институт экономических исследований недавно сообщил о нехватке поставок и ценовых войнах между производителями и дистрибьюторами. «В конечном счете, за наценку платят потребители», — подытожило издание.

В начале марта Польше предрекли «ценовой Апокалипсис» на рынке овощей и фруктов из-за выросших цен на энергию.