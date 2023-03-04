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02:29, 4 марта 2023Экономика

Польше предрекли «ценовой Апокалипсис» на рынке овощей и фруктов

Interia: Польшу ждет «ценовой Апокалипсис» на рынке овощей и фруктов

Фото: Tom Brunberg / Unsplash

Польше предрекли «ценовой Апокалипсис» на рынке овощей и фруктов из-за выросших цен на энергию. Об этом сообщает Interia.

«Все станет дороже, если так выросли цены на электроэнергию, газ, отопление. По цене нас может ждать Апокалипсис», — отметил собеседник издания из Сельскохозяйственной палаты в Нижней Силезии.

Отмечается, что большинство фермеров в стране жалуются на рост цен на энергоносители. По словам собеседника издания, в связи с тем, что энергия сильно подорожала, многие фермеры начали ограничивать площадь выращивания сельскохозяйственных культур.

В Минсельхозе Польши подчеркнули, что производство обрабатываемых культур в текущем году может снизиться. Данная ситуация может привести к дефициту товаров на рынке и соответствующему росту цен.

Ранее сообщалось, что за 2022 год в Польше резко подорожали средства гигиены. По данным Interia, даже в дисконтных магазинах цены на бумажные полотенца выросли на 60 процентов, на туалетную бумагу — почти на 50 процентов. Аналитики UCE Research и WSB объяснили рост цен нарушением цепочек поставок из-за антироссийских санкций.

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Марина Совина
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