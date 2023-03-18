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13:12, 18 марта 2023Ценности

Путин подписал закон об упрощении покупок на иностранных сайтах

Путин подписал закон об упрощении покупок до 15 тысяч рублей на зарубежных сайтах

Фото: Štefan Štefančík / Unsplash

Россиянам упростили покупки в иностранных интернет-магазинах: теперь при заказе на сумму менее 15 тысяч рублей не потребуется идентификация личности. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Ранее купить товары без подтверждения паспортных данных в пределах 15 тысяч рублей можно было только в отечественных интернет-магазинах. На зарубежных сайтах требовалась дополнительная идентификация. Отмена этого правила позволит покупателям совершать покупки в валютном эквиваленте утвержденной суммы.

При этом выделяется ряд исключений. Подтверждение личности (путем предоставления паспортных данных или личной явки в банк) может потребоваться в случае подозрения в отмывании денег или если получателем финансового перевода является физическое лицо, а также некоммерческая организация (кроме ЖСК, ТСЖ и прочих).

В начале марта 2023 года стало известно о принятии этого закона в Госдуме. Изменения были внесены в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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Елена Апазиди
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