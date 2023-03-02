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05:03, 2 марта 2023Россия

Россиянам упростили покупки в иностранных онлайн-магазинах

Госдума приняла закон об упрощенном порядке онлайн-покупок в иностранных магазинах

Госдума приняла закон об упрощенном порядке онлайн-покупок в иностранных магазинах, который позволит россиянам приобретать товары без прохождения идентификации на сумму менее 15 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.

Предполагается внесение изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Автором инициативы выступил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Он отметил, что западные санкции осложнили гражданам покупки в зарубежных интернет-магазинах.

В настоящее время без идентификации можно приобретать товары только в зарегистрированных в России онлайн-магазинах, для аналогичной операции с иностранными площадками требуется пройти идентификацию, либо в упрощенной форме, либо с личным присутствием в отделении банка.

Исключение составляют случаи, когда банковские работники подозревают покупателя в отмывании денег. Отмечается, что упрощение процедуры снизит нагрузку на финансовые организации.

Ранее стало известно, что С 6 марта Райффайзенбанк повышает минимальную сумму исходящего онлайн-перевода в иностранной валюте в два раза. Так, сумма каждого перевода через мобильное приложение «Райффайзен онлайн» не может быть меньше 10 тысяч долларов.

Фото: Unsplash.com

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