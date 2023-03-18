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05:28, 18 марта 2023Бывший СССР

Российские военные отразили атаку на запорожском направлении

ТАСС: российские войска отразили атаку 65-й бригады ВСУ на запорожском направлении

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российские войска успешно отразили атаку 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Он уточнил, что экипаж вертолета Ка-52 с применением средств авиационного поражения уничтожил боевую машину пехоты. Также были уничтожены две гаубицы противника в районе населенных пунктов Доброволье и Преображенка.

Гордеев добавил, что после этого украинские военные отказались от дальнейших атак.

Ранее подразделение «Эспаньола», состоящее преимущественно из футбольных фанатов из разных регионов России, отразило атаку ВСУ на угледарском направлении при координации оператора беспилотника и прикрытии автоматического станкового пулемета.

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Марина Совина
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