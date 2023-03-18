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06:52, 18 марта 2023Мир

В конгрессе США обвинили Трампа в сокрытии дорогих подарков

В конгрессе США обвинили Трампа в сокрытии 100 подарков от иностранных правительств

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп и его семья не отчитались более чем о сотне подарков, полученных им от иностранных правительств за время нахождения на должности главы государства. С таким обвинением выступили демократы из комитета палаты представителей по надзору.

Уточняется, что экс-лидер сокрыл в том числе кинжал от Саудовской Аравии стоимостью 24 тысячи долларов, клюшки для гольфа стоимостью 3,7 тысячи долларов. Кроме того, 17 незарегистрированных подарков из Индии оценили в 47 тысяч долларов, среди них — ваза стоимостью 8500 долларов, модель Тадж-Махала стоимостью 4600 долларов и запонки стоимостью 1900 долларов.. Общая стоимость всех неучтенных подарков составляет около 250 тысяч долларов.

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Конгрессмены-демократы утверждают, что Трамп принимал подарки дороже установленного законами норматива и не сообщал об этом. Они намерены установить местонахождение данных вещей. Кроме того, в Конгрессе США намерены запросить дополнительную информацию у госсекретаря Энтони Блинкена о том, могли ли вышеуказанные и другие подарки, полученные во время администрации Трампа, использоваться иностранными правительствами для влияния на внешнюю политику США.

В 2021 году Госдепартамент США по итогам проведенного расследования не смог найти подаренную бывшему госсекретарю Майклу Помпео бутылку 30-летнего виски Suntory Hibiki стоимостью 5,8 тысяч долларов, которую Помпео получил от правительства Японии в 2019 году. Тогда сообщалось, что представители новой администрации обнаружили хранилище с подарками «в состоянии беспорядка», когда вошли в него в январе.

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Марина Совина
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