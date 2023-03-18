Путин подписал закон о наказании за контрабанду оружия иностранцам

Путин подписал закон о лишении свободы до 12 лет за контрабанду оружия иностранцам

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за контрабанду оружия иностранцам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в статю 189 УК РФ, которые устанавливают ответственность за незаконный экспорт из России или передачу иностранному лицу технологий или товаров, военной техники или вооружения, незаконное оказание услуг или выполнение работ. За соответствующее преступление последует ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Отдельно в документе прописаны санкции за совершение этого деяния группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения или в отношении создания оружия массового поражения. В таком случае нарушителю могут назначить до десяти лет лишения свободы. При этом преступление, совершенное организованной группой, может повлечь за собой лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, включая добровольцев. За распространение фейков о них преступнику могут назначить до 15 лет заключения.