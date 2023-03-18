Путин подписал закон об ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за дискредитацию всех участников специальной военной операции (СВО), в том числе добровольцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, теперь уголовно наказываться будут публичные действия по дискредитации любых участников СВО, включая добровольческие организации, формирования и лица, которые содействуют Вооруженным силам России (ВС РФ) в выполнении возложенных на них задач. Максимальный срок наказания за это преступление увеличен с пяти до семи лет заключения. Уголовная ответственность за подобные деяния будет наступать после привлечения лица к административной ответственности за аналогичное нарушение в течение одного года.

Также закон вводит ответственность за фейки в отношении добровольцев. За такое преступление нарушителя будут штрафовать на сумму от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или лишать свободы на срок до пяти лет. Максимальное наказание на такое преступление — заключение на срок до 15 лет.

Кроме того, закон вводит штрафы за дискредитацию добровольцев СВО. Согласно документу, они составят до 500 тысяч рублей.

