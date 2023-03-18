В США предрекли раскол НАТО

Politico: нехватка боеприпасов у НАТО из-за Украины может привести к расколу альянса

Нехватка боеприпасов у НАТО, которая была вызвана конфликтом на Украине, может привести к расколу в альянсе. Об этом пишет обозреватель Лили Байер в своем статье для американского издания Politico.

«Поскольку страны уже обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в дополнительных снарядах и оружии от союзников, существует риск, что не все союзники по НАТО выполнят обещания внести вклад в новые планы альянса», — подчеркнула автор статьи.

Байер считает, что на пополнение запасов потребуется время, и это станет серьезным ударом для Североатлантического альянса. По ее мнению, это будет возможно только в том случае, если страны-члены НАТО найдут компании, которые смогут быстро производить качественные пули.

Журналист также привела слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса о том, что, помимо времени, на пополнение запасов потребуются финансовые вложения.

По ее словам, испытание для альянса наступит этим летом, когда лидеры 30 стран встретятся в Литве для обсуждения дальнейших планов.