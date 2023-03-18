Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 18 марта 2023Мир

Парижане вышли на митинг за выход Франции из НАТО

Парижане вышли на митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Жители Парижа вышли на митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Акция под названием «Марш за мир», проходящая по призыву партии «Патриоты», началась недалеко от Люксембургского дворца, где заседает французский сенат. По предварительным оценкам, в митинге участвуют несколько тысяч человек.

Парижане требуют выхода Франции из НАТО и Евросоюза (ЕС), отставки президента страны Эммануэля Макрона. Как заявил один из участников митинга Ксавье, его страна давно потеряла независимость в плане принятия решений. По его словам, Франция не должна передавать Украине оружие, чтобы не подпитывать конфликт, когда можно было бы начать переговоры.

«Франция утратила суверенитет. Она более не свободна. Мы прекрасно видим, что странами ЕС управляют США. Наша свобода под угрозой», — добавил протестующий.

В ночь на пятницу, 17 марта, десятки тысяч человек в крупнейших городах Франции вышли на демонстрации, только в Париже их число достигло порядка шести тысяч, 217 были задержаны. Поводом стало то, что премьер-министр Франции Элизабет Борн под руководством президента страны Эммануэля Макрона приняла решение, которое позволяет принять закон о повышении пенсионного возраста без голосования парламента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова уточнила срок продления зерновой сделки
Парижане вышли на митинг за выход Франции из НАТО
США возобновили экстрадицию россиян
«Локомотив» вырвал победу у «Краснодара» в матче РПЛ
Названа средняя цена пентхаусов в Москве
В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7
Уиллем Дефо выразил готовность снова сыграть роль Зеленого Гоблина
Определено местонахождение «средневекового замка» в Москве
В Подмосковье загорелся химический завод
Вильфанд пообещал москвичам теплую неделю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.