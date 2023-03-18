Парижане вышли на митинг за выход Франции из НАТО

Парижане вышли на митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО

Жители Парижа вышли на митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Акция под названием «Марш за мир», проходящая по призыву партии «Патриоты», началась недалеко от Люксембургского дворца, где заседает французский сенат. По предварительным оценкам, в митинге участвуют несколько тысяч человек.

Парижане требуют выхода Франции из НАТО и Евросоюза (ЕС), отставки президента страны Эммануэля Макрона. Как заявил один из участников митинга Ксавье, его страна давно потеряла независимость в плане принятия решений. По его словам, Франция не должна передавать Украине оружие, чтобы не подпитывать конфликт, когда можно было бы начать переговоры.

«Франция утратила суверенитет. Она более не свободна. Мы прекрасно видим, что странами ЕС управляют США. Наша свобода под угрозой», — добавил протестующий.

В ночь на пятницу, 17 марта, десятки тысяч человек в крупнейших городах Франции вышли на демонстрации, только в Париже их число достигло порядка шести тысяч, 217 были задержаны. Поводом стало то, что премьер-министр Франции Элизабет Борн под руководством президента страны Эммануэля Макрона приняла решение, которое позволяет принять закон о повышении пенсионного возраста без голосования парламента.