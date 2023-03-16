Le Monde: французские депутаты потребовали отставки премьера из-за пенсионной реформы

Французские депутаты потребовали отставки премьер-министра страны Элизабет Борн на сессии по принятию закона о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает Le Monde.

В ходе сессии глава правительства официально объявила, что во Франции принят закон, повышающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет. В ходе объявления многие депутаты в зале выкрикивали требования об отставке Борн.