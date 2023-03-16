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17:25, 16 марта 2023Мир

Французские депутаты потребовали отставки премьер-министра

Le Monde: французские депутаты потребовали отставки премьера из-за пенсионной реформы
Жан Кастекс

Жан Кастекс. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французские депутаты потребовали отставки премьер-министра страны Элизабет Борн на сессии по принятию закона о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает Le Monde.

В ходе сессии глава правительства официально объявила, что во Франции принят закон, повышающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет. В ходе объявления многие депутаты в зале выкрикивали требования об отставке Борн.

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Виктория Кондратьева
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