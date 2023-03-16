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04:54, 16 марта 2023Мир

Около 500 тысяч человек вышли на митинг в Париже

BFM: около 500 тысяч человек вышли на митинг против пенсионной реформы в Париже
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Около 500 тысяч человек вышли в среду, 15 марта, на восьмую с конца января демонстрацию по всей Франции против пенсионной реформы. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на МВД республики.

По данным ведомства, в столичной демонстрации приняли участие 37 тысяч человек. Однако профцентры насчитали 1,7 миллиона человек по всей стране и 450 тысяч в Париже.

Отмечается, что активисты профсоюзов намерены продолжать митинги против повышения пенсионного возраста. На парижской демонстрации были слышны призывы участников 16 марта выйти на акцию протеста у здания Национального собрания (нижней палаты парламента), где должно пройти финальное голосование по законопроекту о пенсионной реформе, передает корреспондент ТАСС.

Ранее французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо написал в своем Twitter, что Франция не должна идти на поводу у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Евросоюза (ЕС), поэтому народу необходимо выйти на улицы и выразить свой протест.

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Юлия Мискевич
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