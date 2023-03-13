Во Франции призвали выйти на митинг против ЕС

Французский политик Филиппо призвал выйти на митинг против фон дер Ляйен и Евросоюза

Франция не должна идти на поводу у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Евросоюза (ЕС), поэтому народу необходимо выйти на улицы и выразить свой протест. Об этом французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо написал в своем Twitter.

По словам чиновника, «Зеленский проигрывает, НАТО становится все радикальнее».

«После саботажа "Северных потоков" весной была спровоцирована возможная глобализация конфликта. (...) Пусть Франция перестанет идти на поводу у Урсулы и ЕС!», — призвал Филиппо.

Кроме того, политик предложил «продвигать идею мира» и добавил, что «национальный марш за мир» пройдет в Париже 18 марта.

Ранее в одной из беднейших стран Африки — Центрально-Африканской Республике (ЦАР) — прошли митинги против требований прекратить сотрудничество с Россией.