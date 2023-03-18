Посол Индонезии рассказал о возможных гарантиях для авиакомпаний России

Посол Индонезии заявил, что страна работает над гарантиями для российских авиакомпаний

Посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес рассказал о том, что страна работает над возможностью предоставить авиакомпаниям России гарантии, связанные с отсутствием риска ареста самолетов при запуске прямых рейсов. Его слова передает РИА Новости.

Как объяснил посол, российским компаниям нужна гарантия, что по прилете в Индонезию самолет не будет конфискован. «Теперь власти решают, есть ли у них возможность предоставить такую гарантию», — пояснил он.

Дипломат отметил, что Минтранс Индонезии заинтересован в полетах авиакомпаний России в страну. Поэтому власти поддерживают контакты с несколькими российскими авиалиниями.

Ранее Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что Индонезия рассчитывает возобновить прямые рейсы с Россией до конца года. По его словам, в настоящее время идет обсуждение технических деталей.